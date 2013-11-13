Новорожденным детям СНИЛС будут изготавливать автоматически

После регистрации ребенка органы ЗАГС передают сведения в Управление Пенсионного фонда и специалисты ПФР изготавливают «зеленые пластиковые карточки» на маленьких тагильчан и жителей пригорода.

Родителям остается только по истечении 3-х недель после посещения ЗАГСа прийти в УПФР по адресу: ул. Красноармейская, 7, каб. 109 и получить еще один – уже готовый - документ на ребенка. При себе иметь необходимо паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Напомним, что СНИЛС используется в медицинских учреждениях и фондах медицинского и социального страхования, поэтому важно своевременно оформить страховое. В будущем этот документ понадобится гражданину для назначения государственных социальных услуг и льгот, а также при устройстве на работу для формирования пенсионных накоплений.