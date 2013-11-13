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«Нужны новые управляющая компания и председатель ТСЖ»: на собрание жильцов заглянул и Глава Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Нужны новые управляющая компания и председатель ТСЖ»: на собрание жильцов заглянул и Глава Нижнего Тагила (ФОТО)

13 ноября 2013, 19:55Общество
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