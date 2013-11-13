«Нужны новые управляющая компания и председатель ТСЖ»: на собрание жильцов заглянул и Глава Нижнего Тагила (ФОТО)

Надо сказать, люди порядком измучились, из выступлений жильцов становилось ясно: им не предоставляется документация, не понятно, куда уходят их деньги, ведь на доме долг перед ресурсниками почти в миллион, причем УК заявляют, что все деньги уходят как раз на ресурсы. Более того, в доме не проводился капитальный ремонт, а накануне после аварийного отключения воды засорились фильтры – трубы в доме ржавые, и за состоянием коммуникаций никто не следит.

Я за 2-комнатную квартиру плачу 4200 рублей. Да, у меня прописаны трое, но я поспрашивал квитанции у соседних домов, и когда начал сличать, увидел разницу в строке отопления. Соседним домам расход берут в 0,2 гигакаллории, а нам пишут 1,3 гигакаллории. Я проверил, эта цифра у нас в квитанциях не меняется несколько лет, как будто все время одна и та же температура и одна и та же подача воды говорит Александр Валентинович Зверев, житель дома.

Парадоксальная ситуация еще и в том, что нынешний председатель ТСЖ ни в какую не хочет разрывать отношения с «ТагилЭкспо» (УК дома №5 по улице Газетная). В связи с этим жители хотят переизбрать председателя, который явно «темнит» и выбрать новую УК, которая жителям представляется максимально открытой. Председатель, со слов жителей, запугивает их двойными квитанциями и судами.

Мы за компанию «Новострой», которая обслуживает соседний дом. Они всегда показывают жителям, сколько средств поступило, куда конкретно они были направлены и в каком объеме заявляют жильцы.

В разгар обсуждения на собрании появился Глава города Нижний Тагил Сергей Носов. Вникнув в ситуацию, он сразу расставил точки над i.

Я так понял, вопросы возникли по плате за тепло. Когда люди живут рядом, и один дом платит 500 рублей, а здесь платят 1700 рублей, такой разницы объяснить невозможно. Там что, другие ресурсники, с другой планеты?

Обещаю взять ситуацию на контроль, посмотрим, сколько с вас взяли, сколько перевели ресурсникам, сколько потратили на другие вещи. Это очень легко проверяется, будем анализировать: делались ремонты? Тогда что за фирма, какие материалы, в каком объеме, до конца или не до конца. Надо – прокуратуру привлечем. Это плохо, но ряд вопросов приходится решать с полицией, потому что волю граждан слышать не хотят.

Сергей Константинович акцентировал внимание, что у граждан есть полное право получать документацию по требованию, полное право выбирать нового председателя и новую управляющую компанию. Отдавая распоряжения относительно этого дома Главе администрации Ленинского района Геннадию Мальцеву, который также подъехал с мэром, Сергей Константинович уже собирался попрощаться с жителями, но активные граждане заговорили о другом камне преткновения.

Оказалось, они не могут так просто переизбрать председателя, потому что 30% голосов принадлежит магазину «Кировский», который находится по этому же адресу. Естественно, магазин не сильно вникал в местные дела, и в переизбрании принимать участие не хотел.

Проблема решилась более чем быстро, даже несмотря на то, что на собрании не было представителей супермаркета. Сергей Константинович просто набрал номер Игоря Ковпака (владелец сети магазинов «Кировский»):

Игорь, я сейчас на собрании собственников жилья по Газетной, 5, и они не могут принять решение, потому что 30% голосов принадлежит «Кировскому», реши проблему далее мэр передал трубку одному из жильцов и по разговору стало понятно, что 30% голосов «Кировского» теперь на стороне инициативных граждан.

Не сложно догадаться, какой шквал аплодисментов раздался в следующую минуту. На этой ноте Глава попрощался с жителями, которые, наверняка, без труда теперь поменяют управляющую компанию. Как будут развиваться события, покажет время, ясно только, в управляющих компаниях все-таки будет наведен порядок. Жители должны понять, что УК обслуживает их, а не является тайным расхитителем денег, куда лишний раз лучше не соваться.

Стоит добавить, это первое подобное собрание жильцов, где побывал Глава. Возможно, это станет доброй традицией, ведь мэр собирается наладить ситуацию в сфере ЖКХ, в том числе, в управляющих компаниях. Тагильчане достойны качественного обслуживания, а честное и грамотное ведение дел и вовсе обязанность, обусловленная законом.