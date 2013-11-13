Это уникальное мобильное приложение Rate&Goods, которое так же имеет свой сайт ratengoods.com.

Отвечая запросам современного пользователя, создатели преследовали цель помочь потребителям, коими все мы являемся, сделать правильный выбор при покупке нужного товара, отдать предпочтение тому или иному производителю. Задача не из простых: сегодня на производительском рынке тысячи фирм и копаний предлагают миллионы товаров и услуг, и наш выбор, как правило, либо падает на именитые бренды – по принципу «у всех на слуху», либо основывается на собственном опыте или советах знакомых. Rate&Goods представляет собой базу отзывов, оставленных пользователями приложения, а так же информации, предоставленной производителями. Чтобы получить информацию о товаре или же самому оставить отзыв, комментарий или оценку, нужно ввести название товара или отсканировать его штрих-код.

За полгода существования не имеющий аналогов веб-сервис успел завоевать популярность, наглядное подтверждение тому - постоянно обновляющийся реестр товаров. Информация более, чем о 5 млн. товаров и производителей, уже имеется в базе приложения, и база эта пополняется с каждым днём.

Чем же полезен сервис для производителей? Об их продукте и его качестве потенциальные покупатели смогут узнать не из рекламы, а от таких же пользователей, проверивших это качество на себе. Rate&Goods рассказывает о новых продуктах от производителей, сообщает, когда долгожданные новинки попадут на прилавки. Что именно нравится покупателям в тех или иных товарах, что бы посоветовали они выбрать другим подписчикам, что предложили бы изменить или дополнить – живое обсуждение в реальном времени, мнение, что называется, от первого лица – вот, чем особенно ценен сервис Rate&Goods.

Кстати, если вы являетесь производителем, обязательно проверьте, может быть ваши товары уже увлечённо обсуждаются в лентах Rate&Goods – ведь на сегодняшний день приложением пользуются более 150 тыс. человек.