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Сотрудники компании ЕВРАЗ завершили обучение в рамках программы «Новые лидеры ЕВРАЗа»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники компании ЕВРАЗ завершили обучение в рамках программы «Новые лидеры ЕВРАЗа»

13 ноября 2013, 14:20ОбществоЕвгения
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