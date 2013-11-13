Сотрудники компании ЕВРАЗ завершили обучение в рамках программы «Новые лидеры ЕВРАЗа»

Этот проект действует в Компании уже на протяжении пяти лет и отлично себя зарекомендовал. Участие в корпоративной программе «Новые лидеры ЕВРАЗа» позволяет войти в кадровый резерв Компании. По статистике, более 70% выпускников получают новые назначения.

Сертификаты о прохождении обучения в одной из лучших бизнес-школ России получили 7 сотрудников уральских предприятий ЕВРАЗа. С ноября в Компании стартует набор в программу «Новые лидера ЕВРАЗа -2014».

В этом году обучение по программе, акцент которой был сделан на проектный менеджмент и проектное управление, прошли сотрудники предприятий ЕВРАЗа из России, Чехии, Италии, США, ЮАР. «Студенты» разработали и защитили производственные проекты, которые будут реализованы на предприятиях ЕВРАЗа.

Обучение вели ведущие мировые эксперты в области управления бизнесом, руководители крупнейших международных корпораций, представители госструктур, а также топ-менеджеры ЕВРАЗа.