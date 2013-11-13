Тагильчане примут участие в Международной акции «Неделя за жизнь – Михайловские дни»

Как сообщили в отделе по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города, тагильские общественные организации Центр поддержки семьи «Радость моя», Благотворительный фонд «Ковчег», Общество «Красного креста» по благословению епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия примут участие в акции.

17 ноября у кинотеатра «Родина» для всех делающих пройдет акция, которую организуют волонтеры Добровольческой службы милосердия, Миссионерский отдел Нижнетагильской епархии, Общество православных врачей и «Общество Красного креста».