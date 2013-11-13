Тагильчане примут участие в Международной акции «Неделя за жизнь – Михайловские дни»
С 18 по 23 ноября в России и странах СНГ пройдет Международная акция против абортов «Неделя за жизнь – Михайловские дни». Основной целью проведения недели «Михайловские дни» является просвещение в области традиционных семейных ценностей.
Как сообщили в отделе по взаимодействию с общественными, религиозными организациями и развитию гражданских инициатив Администрации города, тагильские общественные организации Центр поддержки семьи «Радость моя», Благотворительный фонд «Ковчег», Общество «Красного креста» по благословению епископа Нижнетагильского и Серовского Иннокентия примут участие в акции.
17 ноября у кинотеатра «Родина» для всех делающих пройдет акция, которую организуют волонтеры Добровольческой службы милосердия, Миссионерский отдел Нижнетагильской епархии, Общество православных врачей и «Общество Красного креста».
21 и 22 ноября в городском Дворце молодежи будет работать выставка «Молчаливая революция». Также в эти дни специалисты Центра поддержки семьи «Радость моя», студенты Медицинского колледжа, лекторская группа Миссионерского отдела Нижнетагильской епархии проведут беседы о возрождении традиционных семейных ценностей, о средствах контрацепции в молодежной среде.