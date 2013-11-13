TagilCity.ru номинирован в Международном экономическом конкурсе «Лучшая компания 2013» в сфере СМИ

Отметим, что выбираться победители будут после проведения тщательного изучения не только предоставленных участниками анкет, но и анализа ряда показателей успешности организации, в том числе и данных о ее финансовом развитии. Так, экономисты конкурса изучают упоминания компаний в различных источниках, их кадровый состав и темпы развития бизнеса.