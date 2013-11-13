TagilCity.ru номинирован в Международном экономическом конкурсе «Лучшая компания 2013» в сфере СМИ
13 ноября 2013, 08:42Общество
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На сегодня в конкурсе зарегистрировано 1146 компаний, каждая из которых относится к одной из номинаций. В номинации СМИ сейчас определен победитель среди медийных компаний - им стало издание «Сургутинтерновости». А впереди выявление лидеров печатной прессы и интернет-изданий.
Отметим, что выбираться победители будут после проведения тщательного изучения не только предоставленных участниками анкет, но и анализа ряда показателей успешности организации, в том числе и данных о ее финансовом развитии. Так, экономисты конкурса изучают упоминания компаний в различных источниках, их кадровый состав и темпы развития бизнеса.
На данный момент известно, что конкуренцию порталу TagilCity.ru составляют издания различной тематики и со всех концов России. Какое место занял городской портал TagilCity.ru в своей номинации, станет известно завтра, 14 ноября, в последний день конкурса.
А в Нижнем Тагиле уже есть одна награда в данном конкурсе. «Открытием года» признан Музейно-выставочный центр ОАО «ЕВРАЗ НТМК».
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