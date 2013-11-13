Ура! Хорошие новости. Наши товары теперь можно приобрести в кредит.
13 ноября 2013, 12:00ОбществоМихаил
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Ура! Хорошие новости! Магазин здоровья «КАЗАНОВА» первый в России магазин интим товаров, который продает товары в кредит! Если вам понравился товар, но у вас сейчас нет возможности его оплатить...
Ура! Хорошие новости!
Магазин здоровья «КАЗАНОВА» первый в России магазин интим товаров, который продает товары в кредит! Если вам понравился товар, но у вас сейчас нет возможности его оплатить – не откладывайте покупку на завтра! Теперь не нужно будет копить сумму, достаточную для приобретения необходимого Вам товара – сделать покупку можно уже сейчас.
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