17 школ будут построены в Свердловской области в 2019 году

Планируется, что в 2019 году на образование в Свердловской области будут направлены 65 миллиардов рублей, это на 7 миллиардов больше первоначальных расходов на 2018 год.

Данные средства будут направлены на строительство образовательных учреждений в регионе. В частности в области планируется строительство 17 школ, возведение которых намечается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Арамиле и других городах.

Помимо школ, часть денег будет направлена на детские сады. Так в 2019 году планируется построить новый детский сад в Красноуральске.