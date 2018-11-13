17 школ будут построены в Свердловской области в 2019 году

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В 2019 году в Свердловской области планируется строительство 17 школ. Новые учреждения будут открыты в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Арамиле и других городах.
Планируется, что в 2019 году на образование в Свердловской области будут направлены 65 миллиардов рублей, это на 7 миллиардов больше первоначальных расходов на 2018 год.
Данные средства будут направлены на строительство образовательных учреждений в регионе. В частности в области планируется строительство 17 школ, возведение которых намечается в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Арамиле и других городах.
Помимо школ, часть денег будет направлена на детские сады. Так в 2019 году планируется построить новый детский сад в Красноуральске.
Кроме того, в Екатеринбурге ожидается возведение Центра поддержки творчески одаренных детей, а в Верхней Пышме – Дворца технического творчества, пишет «Областная газета».
Материалы по теме
строительствоСвердловская областьобразованиефинансированиеобразовательные учрежденияНижний ТагилЕкатеринбург
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей