254 млн руб. необходимо на начало благоустройства парка Народный-2 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:43ОбществоФото: TagilCity.ru
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В первый этап благоустройства парка Народный-2 в Нижнем Тагиле войдет строительство нового канализационного коллектора. На эти цели потребуется около 254 млн рублей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» разработали проектно-сметную документацию по благоустройству парка Народный-2 в Нижнем Тагиле. На первом этапе планируется строительство нового канализационного коллектора и реконструкция сетей канализования и водоснабжения. Данная мера обусловлена их аварийным состоянием. Предварительная стоимость работ составит 254 млн рублей.
По словам Владислава Пинаева, проблема с канализацией не решалась долгое время, поэтому будут приложены все усилия для обеспечения района современной системой канализования и водоотведения с новой насосной станцией, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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