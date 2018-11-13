254 млн руб. необходимо на начало благоустройства парка Народный-2 в Нижнем Тагиле

Специалисты МБУ «Тагилгражданпроект» разработали проектно-сметную документацию по благоустройству парка Народный-2 в Нижнем Тагиле. На первом этапе планируется строительство нового канализационного коллектора и реконструкция сетей канализования и водоснабжения. Данная мера обусловлена их аварийным состоянием. Предварительная стоимость работ составит 254 млн рублей.

По словам Владислава Пинаева, проблема с канализацией не решалась долгое время, поэтому будут приложены все усилия для обеспечения района современной системой канализования и водоотведения с новой насосной станцией, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.