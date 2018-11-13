7 мошенников взыскали с предприятия в Екатеринбурге фиктивный долг по зарплате

По версии следствия, с января по март 2017 года житель Березовского разработал план, согласно которому он вместе со своими 7 сообщниками изготовили фальшивые документы: справки о заработной плате, трудовые договоры, справки о задолженности по зарплате с предприятия, на котором ни организатор мошеннического сговора, ни его помощники никогда не работали. Данные документы были предоставлены в суд для взыскания заработной платы в пользу обвиняемых.