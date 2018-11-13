7 мошенников взыскали с предприятия в Екатеринбурге фиктивный долг по зарплате
7 жителей Екатеринбурга обвиняются в организации преступного сговора и мошенничестве, в результате которого с предприятия были взысканы несуществующие долги по зарплате.
По версии следствия, с января по март 2017 года житель Березовского разработал план, согласно которому он вместе со своими 7 сообщниками изготовили фальшивые документы: справки о заработной плате, трудовые договоры, справки о задолженности по зарплате с предприятия, на котором ни организатор мошеннического сговора, ни его помощники никогда не работали. Данные документы были предоставлены в суд для взыскания заработной платы в пользу обвиняемых.
С одной организации злоумышленникам удалось получить 2,4 млн рублей. Подозреваемые предприняли еще две попытки хищения денежных средств подобным образом. Преступники обманным путем получили судебные приказы о взыскании 2,8 млн рублей с промышленного предприятия и 9,4 млн рублей с охранного предприятия, однако на расчетных счетах в банке у организаций не оказалось средств для перечисления преступникам.
В Ленинский районный суд направлено уголовное дело в отношении участников сговора, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.