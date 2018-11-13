Партия «Яблоко» выпустит расследование о бизнесе семьи Глацких

Известно, что семья чиновницы владеет земельным участком, а также владеет ООО «Ремстройгаз».

Согласно сервису «Контур.Фокус» компания получила от властей области 14 контрактов, стоимость которых составила 1,8 млрд рублей.

Как рассказал, замруководителя ЦАП Алексей Карнаухов, в двух аукционах были обнаружены признаки картельного сговора. По этому поводу будет организована проверка.