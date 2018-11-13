Партия «Яблоко» выпустит расследование о бизнесе семьи Глацких
Сегодня, 20:21ОбществоФото: «Областная Газета»
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Центр антикоррупционной политики партии «Яблоко» выпустит расследование о бизнесе, который ведет семья Ольги Гладских, которая заявила о том, что государство не просило никого рожать детей.
Сюжеты: Екатеринбург
Известно, что семья чиновницы владеет земельным участком, а также владеет ООО «Ремстройгаз».
Согласно сервису «Контур.Фокус» компания получила от властей области 14 контрактов, стоимость которых составила 1,8 млрд рублей.
Как рассказал, замруководителя ЦАП Алексей Карнаухов, в двух аукционах были обнаружены признаки картельного сговора. По этому поводу будет организована проверка.
Вторая часть расследования будет посвящена 186 кв. м охотничьих угодьев, которые семья чиновницы получила в аренду, пишет URA.RU.
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