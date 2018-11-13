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Подозреваемый в убийстве житель Перми задержан в Екатеринбурге с 1 кг гашиша
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подозреваемый в убийстве житель Перми задержан в Екатеринбурге с 1 кг гашиша

Сегодня, 12:27ОбществоФото: пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
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