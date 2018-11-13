Подозреваемый в убийстве житель Перми задержан в Екатеринбурге с 1 кг гашиша
22-летний житель Перми, разыскиваемый по подозрению в убийстве женщины, был задержан в Екатеринбурге с партией гашиша.
22-летний житель Перми, который находился в розыске по подозрению в совершении убийства 44-летней женщины 5 ноября, был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с представителями линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский.
Молодой человек был доставлен в дежурную часть. В ходе личного досмотра у него были изъяты десять прямоугольных свертков с коричневым веществом. Экспертиза установила, что вещество является гашишем, общая масса которого составила один килограмм.
Задержанный сообщил, что вез наркотические вещества с целью распространения. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере. В настоящий момент подозреваемый доставлен в Пермь, где решением суда он заключен под стражу, сообщает Е1.ru.