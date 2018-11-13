Подозреваемый в убийстве житель Перми задержан в Екатеринбурге с 1 кг гашиша

22-летний житель Перми, который находился в розыске по подозрению в совершении убийства 44-летней женщины 5 ноября, был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с представителями линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский.

Молодой человек был доставлен в дежурную часть. В ходе личного досмотра у него были изъяты десять прямоугольных свертков с коричневым веществом. Экспертиза установила, что вещество является гашишем, общая масса которого составила один килограмм.

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