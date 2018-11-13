Работы по проекту «Светлый город» в Нижнем Тагиле завершатся в июле 2019 года

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание, в ходе которого обсуждались планы и реализация проекта «Светлый город».

Строительно-монтажные работы по проекту идут в соответствии с намеченным графиком. Работы проводились на 180 улицах Нижнего Тагила. С начала реализации проекта в городе было проведено 232 км новых линий наружного освещения. Кроме того, были установлены 5 700 современных световых опор.

Как сообщает пресс-служба администрации, установка освещения проводилась в восьми микрорайонах. На данный момент идет проектирование ряда объектов, которые будут расположены на Руднике им. III Интернационала и в поселке Кирпичный. Проектирование планируется закончить до апреля 2019 года.

Владислав Пинаев отметил, что необходимо увеличить время работы сетей наружного освещения, поскольку сотрудники градообразующих предприятий, работающие в ночные смены, вынуждены продвигаться по городу в темное время суток.