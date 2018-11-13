Работы по проекту «Светлый город» в Нижнем Тагиле завершатся в июле 2019 года
В Нижнем Тагиле к концу первой половины 2019 года все строительно-монтажные работы, проводимые в рамах проекта «Светлый город», могут быть завершены.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание, в ходе которого обсуждались планы и реализация проекта «Светлый город».
Строительно-монтажные работы по проекту идут в соответствии с намеченным графиком. Работы проводились на 180 улицах Нижнего Тагила. С начала реализации проекта в городе было проведено 232 км новых линий наружного освещения. Кроме того, были установлены 5 700 современных световых опор.
Как сообщает пресс-служба администрации, установка освещения проводилась в восьми микрорайонах. На данный момент идет проектирование ряда объектов, которые будут расположены на Руднике им. III Интернационала и в поселке Кирпичный. Проектирование планируется закончить до апреля 2019 года.
Владислав Пинаев отметил, что необходимо увеличить время работы сетей наружного освещения, поскольку сотрудники градообразующих предприятий, работающие в ночные смены, вынуждены продвигаться по городу в темное время суток.
После тщательного анализа ситуации при рассмотрении проекта бюджета на следующий год во время работы согласительных комиссий мы будем выходить в Законодательное Собрание Свердловской области с предложением об увеличении объема финансирования для освещения города в ночное время суток, сказал мэр.