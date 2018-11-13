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Работы по проекту «Светлый город» в Нижнем Тагиле завершатся в июле 2019 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Snow light architecture road street night 624305 pxhere.com

Работы по проекту «Светлый город» в Нижнем Тагиле завершатся в июле 2019 года

Сегодня, 20:46ОбществоФото: pxhere.com
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