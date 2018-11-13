Россети примут меры по минимизации последствий непогоды для потребителей

Но руководитель холдинга Павел Ливинский поручил энергетикам провести дополнительные учения и тренировки в ряде регионов России, где существуют повышенные риски возникновения аномальных погодных явлений, пишут «Новые известия».

В настоящее время учения проводятся в 26 регионах, во всех федеральных округах. Мероприятия продлятся до 22 декабря. Всего в них задействовали свыше 13 тысяч специалистов, из которых сформировали примерно 1700 бригад. Кроме этого, было привлечено более трех тысяч специальной техники.

В рамках учений специалисты компании «Россети» отрабатывают навыки практического взаимодействия производственного персонала, в том числе с привлечением структур МЧС и других ведомств. Все это осуществляется в условиях, максимально приближенных к реальным. Также бригады «Россетей» работают над повышением устойчивости объектов электросетевого комплекса к воздействию отрицательных погодных явлений, которые могут возникать при максимуме нагрузок осенью и зимой.

По информации на 11 ноября, энергетики расчистили 16 тысяч гектаров и расширили более пяти тысяч гектаров трасс воздушных линий электропередач, выполнен ремонт 13,7 тысячи опор, заменено 529 километров изношенного неизолированного на самонесущий изолированный провод воздушных линий. Помимо этого, было отремонтировано 219 трансформаторных подстанций и 8 300 километров линий электропередачи.

По словам Ливинского, компанией были изменены подходы к производственному процессу с учетом полученного опыта 2017-2018 годов за осенне-зимний период. Еще он добавил, что факт перевыполнения программы по ремонту не означает, что в период ОЗП энергетики будут реагировать исключительно на возникающие ЧП.