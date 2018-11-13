Следствие установило подробности гибели 18-летней тагильчанки на Вагонке

Близкие 18-летней девушки, которая 4 ноября выпала из окна квартиры на Вагонке и 7 ноября скончалась в больнице от полученных травм, пытаются параллельно со следствием восстановить картину произошедшего в тот день. В версию самоубийства они не верят, хотя не отрицают наличие у девушки психологических проблем и депрессии.

ИА «Все новости», со ссылкой на знакомую погибшей, сообщают, что в ночь на 4 ноября в квартире по улице Ильича, под окнами которой прохожие обнаружили тело, происходило застолье. Там находилось, по меньшей мере, 4 человека, включая двух мужчин 26 и 28 лет. Собеседница издания подтвердила, что у погибшей действительно была депрессия, но на вечеринке она этого не показывала.

Об этом могли знать только самые близкие люди. В компании она была самым весёлым человеком и не стала бы совершать самоубийство,рассказала журналистам знакомая 18-летней студентки.

После употребления алкоголя девушка отправилась спать в другую комнату. Под утро остальная часть компании закончила праздновать.

Одному парню места на кроватях не хватило, поэтому он лёг на пол. Почувствовал, сквозняк из комнаты, где спала погибшая. Зашёл в комнату – окно открыто, а девушки нет,рассказал агентству источник в следственном комитете.

Следствие высказало предположение, что падение из окна произошло около 6 утра. После падения девушка осталась жива и лежала на земле на протяжении 2 часов, пока её не обнаружили прохожие.