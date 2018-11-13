Свердловчанин принял участие во всероссийском фотопроекте о ветеранах боевых действий

Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» посвящен ветеранам боевых действий, которые несмотря на тяжелые ранения и серьезные травмы ведут полноценную активную жизнь.

Одним из ветеранов, участвующих в фотосъемке, является Анатолий Крупин из Свердловской области, прошедший Вторую чеченскую войну. Во время выполнения служебного задания он подорвался на мине. Это привело к ампутации ноги.

Когда Анатолий вернулся домой, то принял решение реализовать свои способности в спорте. Он занимается сидячим волейболом, играет за клуб «AVS Родник» и входит в состав национальной сборной. Также Анатолий тренируется и выступает на соревнованиях по академической гребле. Со своей командой он трижды выигрывал чемпионат России и побеждал на турнире в Хорватии.