Свердловчанин принял участие во всероссийском фотопроекте о ветеранах боевых действий
Второй этап съемок фотопроекта «Герои России, какими их не видел никто» стартовал в конце октября в Москве. В съемках приняли участие ветераны боевых действий из разных городов и регионов страны, в том числе из Свердловской области.
Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» посвящен ветеранам боевых действий, которые несмотря на тяжелые ранения и серьезные травмы ведут полноценную активную жизнь.
Одним из ветеранов, участвующих в фотосъемке, является Анатолий Крупин из Свердловской области, прошедший Вторую чеченскую войну. Во время выполнения служебного задания он подорвался на мине. Это привело к ампутации ноги.
Когда Анатолий вернулся домой, то принял решение реализовать свои способности в спорте. Он занимается сидячим волейболом, играет за клуб «AVS Родник» и входит в состав национальной сборной. Также Анатолий тренируется и выступает на соревнованиях по академической гребле. Со своей командой он трижды выигрывал чемпионат России и побеждал на турнире в Хорватии.
Всего на выставке, презентация которой состоится в Малахитовом зале Государственного Кремлевского дворца ко Дню Героев Отечества, будут представлены 24 фотоработы с изображением ветеранов боевых действий, Героев России и Героев Труда, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».