Уголовное дело возбуждено на ООО «СевУралЭнергоЛес» в Серове за невыплату зарплаты

Как было установлено прокуратурой, предприятие не выплатило 67 сотрудникам более 3,7 млн рублей в период с марта по август текущего года.

В октябре в адрес директора было внесено представление, после чего задолженность была частично погашена – 778 тыс. рублей были выплачены работникам. Однако полная сумма задолженности не была взыскана с директора фирмы.