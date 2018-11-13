Уголовное дело возбуждено на ООО «СевУралЭнергоЛес» в Серове за невыплату зарплаты
Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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В Серове на ООО «СевУралЭнергоЛес» возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты сотрудникам более 3,7 млн рублей.
Как было установлено прокуратурой, предприятие не выплатило 67 сотрудникам более 3,7 млн рублей в период с марта по август текущего года.
В октябре в адрес директора было внесено представление, после чего задолженность была частично погашена – 778 тыс. рублей были выплачены работникам. Однако полная сумма задолженности не была взыскана с директора фирмы.
Суд рассмотрел 66 заявлений от потерпевших. Кроме административных дел, по материалам были возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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