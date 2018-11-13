Владислав Пинаев возглавил антитеррористическую комиссию Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле сменился глава антитеррористической комиссии города. Ранее комиссию возглавлял Сергей Носов.
Владислав Пинаев возглавил состав антитеррористической комиссии города. Комиссия функционирует уже давно и призвана осуществлять политику, направленную на противодействие терроризму, осуществлять информационное сопровождение деятельности направленной на противодействие терроризму, организацию и реализацию программ, направленных на противодействие терроризму.
Также комиссия осуществляет разработку мер по повышению уровня антитеррористической защищенности, координацию исполнения мероприятий по профилактике терроризма.
В председательствующий состав антитеррористической комиссии, согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации города, также вошли Вадим Кулик – заместитель главы города по городскому хозяйству, Александр Андреев – секретарь комиссии и Алексей Кислов – начальник отдела УФСБ в Нижнем Тагиле (заместитель председателя комиссии).
Членами комиссии являются Ибрагим Абдулкадыров - начальник нижнетагильской полиции, Олег Полевщиков - начальник ФГКУ 9 отряд ФПС по региону и Владимир Савоськин - начальник нижнетагильского ОВО.