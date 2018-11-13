Юные тагильчане стали призерами фестиваля «В гостях у Мамина» в поселке Висим
Сегодня, 12:53ОбществоФото: официальный сайт Горноуральского городского округа
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10 ноября в поселке Висим пошел V литературный фестиваль «В гостях у Мамина», посвященный 166-ой годовщине со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка. Три воспитанника д/с №15 в Нижнем Тагиле стали призерами в одной из номинаций.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
В фестивале, который проходил в Висимском центре культуры, было представлено три номинации: «Жить тысячью жизней», «В краю талантливых людей» и «Мир Мамина». Всего в конкурсе приняли участие более 100 человек из Нижнего Тагила, Горноуральского городского округа и Кушвы.
В номинации «Мир Мамина» призерами стали трое юных тагильчан, воспитанники д/с №15 – Юлия Серикова, Леонид Куприй и Пелагея Гейдт, сообщается на официальном сайте Горноуральского городского округа.
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