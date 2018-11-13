Задолжал 100 тысяч: неплательщик алиментов из Екатеринбурга был арестован на 10 суток

Мужчина должен был отдавать на содержание ребенка 1/4 часть своего заработка, но сначала он оправдывался отсутствием постоянного места работы, однако после трудоустройства выплаты также не поступили. Общий долг неплательщика за один год составил около 100 тысяч рублей. Сотрудники ФССП задержали алиментщика прямо в день рождения его ребенка.