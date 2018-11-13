Задолжал 100 тысяч: неплательщик алиментов из Екатеринбурга был арестован на 10 суток
Сегодня, 12:19ОбществоФото: maxpixel.net
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26-летний житель Верх-Исетского района встретил четвертый день рождения своей дочери под арестом. Мужчина был задержан за неуплату алиментов, общий долг которых составил 100 тысяч рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге 26-летний отец, уклоняющийся от уплаты алиментов на содержание дочери, был арестован на 10 суток.
Мужчина должен был отдавать на содержание ребенка 1/4 часть своего заработка, но сначала он оправдывался отсутствием постоянного места работы, однако после трудоустройства выплаты также не поступили. Общий долг неплательщика за один год составил около 100 тысяч рублей. Сотрудники ФССП задержали алиментщика прямо в день рождения его ребенка.
Был составлен протокол об административном правонарушении, и должник был арестован в день рождения дочери. Отбывать наказание мужчина будет в спецприемнике, сообщают «Вечерние Ведомости».
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