Экс-директора свердловского МФЦ приговорили к штрафу за выписанную самой себе премию
Сегодня, 14:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Бывший директор МФЦ в Свердловской области признана виновной в незаконном начислении премии в размере более 200 тысяч рублей. Денежное поощрение женщина выписала самой себе, пишет 66.ру.
Махинация была обнаружена во время ревизии областным министерством экономики. По факту превышения должностных полномочий и присвоения денег в ноябре 2017 в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Согласно материалам дела, глава МФЦ сама внесла изменения в приказ и начислила себе премию более 200 тысяч рублей. Подобное поощрение возможно было лишь по распоряжению учредителя МФЦ.
Адвокат женщины пояснил, что денежное пособие было выписано еще 1,8 тысячам сотрудников, свободные средства образовались в результате экономии фонда.
Чиновницу признали виновной и приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на три года.
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