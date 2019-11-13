Экс-директора свердловского МФЦ приговорили к штрафу за выписанную самой себе премию

Махинация была обнаружена во время ревизии областным министерством экономики. По факту превышения должностных полномочий и присвоения денег в ноябре 2017 в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Согласно материалам дела, глава МФЦ сама внесла изменения в приказ и начислила себе премию более 200 тысяч рублей. Подобное поощрение возможно было лишь по распоряжению учредителя МФЦ.