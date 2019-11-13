Космонавту из Екатеринбурга Сергею Прокопьеву присвоено звание Героя России
Сегодня, 09:04ОбществоФото: личная страница Сергея Прокопьева
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Президент России Владимир Путин присвоил космонавту из Екатеринбурга Сергею Прокопьеву звание «Летчик-космонавт Российской федерации» и звание Герой РФ, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.
Сюжеты: Екатеринбург
Как гласит документ, звание Прокопьеву присвоено за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС».
На Международной космической станции Прокопьев провел полгода, полетев туда в июне 2018 года в составе команды корабля «Союз МС-09».
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