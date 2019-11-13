На Урале ГЛК «Уктус» обжалует штраф в 52 млн рублей за строительство новой трассы
Сегодня, 19:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Управляющая компания ГК «Уктус» обжалует решение арбитражного суда Свердловской области. Свердловское Министерство природы потребовало у комплекса через суд 52, 6 млн рублей за строительство трассы для сноуборда на территории лесопаркового участка в особо охраняемой зоне, пишет РБК.
Строительство трассы началось в 2017 году. В августе того же года территория, на которой шла стройка, была оцеплена полицейскими, природоохранная прокуратура начала проверку. Инициатором проверки выступила Дирекция лесных парков, которая являлась собственником участка.
Свердловский арбитраж назначил штраф в размере 52,6 млн рублей, однако горнолыжный комплекс намерен оспорить это решение.
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