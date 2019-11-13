Нижнетагильская рок-группа «Обычный человек» выпустила клип на песню «Прыжок»
12 ноября тагильская рок-группа «Обычный человек» выпустила второй клип — на песню «Прыжок». Главную роль в видеоролике исполнил артист Нижнетагильского драматического театра Юрий Сысоев.
Весь клип снимался в лесу. Режиссёр клипа и автор текстов группы Андрей Гордеев рассказал, что весь клип снимался в лесу.
Было холодно, но весело. Нам очень повезло с командой. Юра Сысоев — профессионал. В заключительных сценах клипа он промерз до костей, это видно в кадре, но прошел путь до конца, хотя и мог потребовать добавить ещё один съёмочный день,сказал Гордеев.
Песня для съёмок клипа была выбрана голосованием в фокус-группе. Также Гордеев заявил, что следующий клип будет сниматься на новую песню, которая ещё не вышла. Сроков выхода музыкант не уточнил.
Напомним, в январе группа выступила на фестивале «Старый новый рок» в Екатеринбурге. Прошлый клип музыкантов на песню «Право быть», который вышел в феврале 2018 года, на момент публикации имеет около 100 тысяч просмотров в «ВКонтакте».