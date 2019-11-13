Нижнетагильская рок-группа «Обычный человек» выпустила клип на песню «Прыжок»

Весь клип снимался в лесу. Режиссёр клипа и автор текстов группы Андрей Гордеев рассказал, что весь клип снимался в лесу.

Было холодно, но весело. Нам очень повезло с командой. Юра Сысоев — профессионал. В заключительных сценах клипа он промерз до костей, это видно в кадре, но прошел путь до конца, хотя и мог потребовать добавить ещё один съёмочный день,сказал Гордеев.

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Песня для съёмок клипа была выбрана голосованием в фокус-группе. Также Гордеев заявил, что следующий клип будет сниматься на новую песню, которая ещё не вышла. Сроков выхода музыкант не уточнил.