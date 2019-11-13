Проверка в «Новотрансе» может вызвать проблемы в экспортной сфере России

Как пишут «Новые известия», по подозрению следствия, компания пользуется весьма распространенной схемой - фиктивными перевозками нефтепродуктов. Например, компания-перевозчик может вступить в сговор с предприятием-поставщиком и оформить фиктивную перевозку товара в другую страну. При этом перевозка товара оформляется через офшорную структуру компании-перевозчика, на счет которой перечисляются средства. На самом деле товар никуда не отправляют, а сделку закрывают через оформление фиктивной документации. После этого средства делят между заказчиком и перевозчиком, и они оседают в офшорах.

Также имеются сведения, что по такой схеме функционировала компания-перевозчик Transrail, куда входило свыше 150 фирм в 12 государствах мира. Эта же структура под названием Transrail-car в 2006 году была включена в состав «Новотранса». Следует заметить, что на 2019 год учредителем Transrail-car значится ООО «Арго», руководителем которого с 2013 по 2015 являлся Константин Гончаров.

Если в ходе доследственной проверки будут обнаружены факты, подтверждающие подозрения в отмывании денег, то «Новотрансу» грозят серьезные неприятности, а собственники предприятия могут и вовсе оказаться в СИЗО. Кроме всего, скандальная ситуация с «Новотрансом» может нанести удар по основной портовой инфраструктуре страны. Компания является крупным оператором грузового железнодорожного подвижного состава РФ и государств СНГ. Ее собственный парк содержит 25 тысяч универсальных полувагонов.

Помимо этого, с осени минувшего года «Новотранс» является собственником ОАО «Транспортно-логистический комплекс», владельца терминала «Юг-2» в порту Усть-Луга и оператора комплекса - стивидорной компании АО «Морской торговый порт Усть-Луга». Компания ООО «Новотранс Актив» в порту Усть-Луга исполняет инвестпроект по созданию портовой инфраструктуры. Сам порт называют одним из важнейших стратегических объектов, поэтому проблемы с реализацией проектов могут вызвать скандал общероссийского масштаба.

Также указывается, что компания «СК «Новотранс», входящая в «Новотранс», - генеральный агент ФГУП «Росморпорт» по обслуживанию и развитию единственного паромного комплекса, который обслуживает грузовое сообщение по морским водам между Ленинградской и Калининградской областями.