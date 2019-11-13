Судья дал администрации Нижнего Тагила пять лет на реставрацию «Дома купца Аксёнова»

Как рассказали TagilCity.ru в суде, иск Управления государственной охраны объектов культурного наследия к мэрии Нижнего Тагила был удовлетворён полностью.

Управление просило провести комплекс ремонтных работ в течение 48 месяцев, чтобы сохранить объект культурного наследия, рассказали в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.

К четырем годам, запрошенным управлением, суд прибавил ещё год на проведение противоаварийных мероприятий. Таким образом, тагильскиую мэрию обязали провести все работы в течение пяти лет с момента вступления в силу судебного решения.