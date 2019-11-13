Судья дал администрации Нижнего Тагила пять лет на реставрацию «Дома купца Аксёнова»
Сегодня, 12:14ОбществоФото: «Официальный сайт города Нижний Тагил»
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Вчера, 12 ноября, Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал администрацию города провести ремонт и реставрацию объекта культурного наследия «Дома купца Аксёнова» по адресу Ленина, 3а.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru в суде, иск Управления государственной охраны объектов культурного наследия к мэрии Нижнего Тагила был удовлетворён полностью.
Управление просило провести комплекс ремонтных работ в течение 48 месяцев, чтобы сохранить объект культурного наследия, рассказали в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
К четырем годам, запрошенным управлением, суд прибавил ещё год на проведение противоаварийных мероприятий. Таким образом, тагильскиую мэрию обязали провести все работы в течение пяти лет с момента вступления в силу судебного решения.
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