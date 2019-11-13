Тагильские общественники ищут инвалидов для участия в танковом биатлоне
СРОО «Город без границ» в Нижнем Тагиле ведёт набор людей с ограниченными возможностями здоровья для участия в танковом биатлоне в 2020 году на полигоне «Алабино» в Москве.
Директор «Города без границ-НТ» Константин Боштавой рассказал TagilCity.ru, что сейчас идёт набор инвалидов-колясочников по всей России для формирования экипажа танка. По его словам, этот проект реализуется впервые — Министерство обороны одобрило его только летом 2019 года. Инициатором выступил инвалид-колясочник из Уфы Михаил Петров.
Вообще, это всё пока вилами по воде. Неизвестно наберём ли мы людей. Надо ещё и танк модернизировать под ручное управление, и людей найти с опытом. Чем больше людей будет, тем лучше. Но для начала хотя бы три человека было не плохо, рассказывает Боштавой.
Тренировки изначально будут проходить в Нижнем Тагиле на полигоне «Уралвагонзавода», пока танки перестраивают на ручное управление.
Обучения как такового не будет. Мы набираем людей с опытом, поэтому им надо будет только напомнить управление танком, сообщил Константин Боштавой.
На данный момент заявку на участие в инклюзивном танковом биатлоне подал житель Екатеринбурга с опытом управления БТР. По словам Константина, мужчина воевал в Чечне. Также он отметил, что если проект удастся удачно реализовать, то в дальнейшем его выдвинут на международный уровень.