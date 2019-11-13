В Нижнем Тагиле 60 детей-сирот получили новые квартиры

На строительство этого жилья из регионального Фонд жилищного строительства было направлено 79,4 млн рублей. Квартиры полностью готовы к заселению, в них выполнена вся чистовая отделка.

Мне нравится! Круто! К дому подходила — обалдела, такой воздух! Здесь лес недалеко, машин мало, тишина. Ну, красота, одним словом,поделилась впечатлением от новой квартиры тагильчанка.