В Нижнем Тагиле люди с ограниченными возможностями сдали нормативы ГТО
Тестирование на сдачу нормативов ГТО для людей с ограниченными возможностями состоялось в Нижнем Тагиле, сообщает информационный портал Свердловской области.
В мероприятии приняли участие 50 спортсменов из спортивно-адаптивной школы имени М. А. Лысовой.
Они выполняли подтягивания из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения сидя, поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
На тестировании присутствовала Михалина Лысова — шестикратная паралимпийская чемпионка, восьмикратный серебряный призер и трехкратный бронзовый призера зимних Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне. Она провела «Зарядку с чемпионом» перед началом мероприятия и поддержала чемпионов.
В завершение тестирования прошло мероприятие «Веселые старты».
В Свердловской области все больше школьников, в том числе и без ограничений по здоровью, принимают участие в сдаче норм ГТО. В ноябре в Ирбите состоялся Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди школьников. Участие в нем приняли 108 детей от 6 до 15 лет.