В Нижнем Тагиле люди с ограниченными возможностями сдали нормативы ГТО

В мероприятии приняли участие 50 спортсменов из спортивно-адаптивной школы имени М. А. Лысовой.

Они выполняли подтягивания из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения сидя, поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.

На тестировании присутствовала Михалина Лысова — шестикратная паралимпийская чемпионка, восьмикратный серебряный призер и трехкратный бронзовый призера зимних Паралимпийских игр в лыжных гонках и биатлоне. Она провела «Зарядку с чемпионом» перед началом мероприятия и поддержала чемпионов.

В завершение тестирования прошло мероприятие «Веселые старты».