В Нижнем Тагиле впервые ставят пьесу бывшего театрального фельдшера Елены Дроковой

Елена Дрокова родилась в Нижнем Тагиле в 1973 году. По её словам, с детства мечтала стать писателем, но после окончания школы родители настояли на поступлении в медицинский колледж.

В драмтеатр я попала случайно. Им нужен был фельдшер, который умеет делать массаж. Я быстренько окончила курсы и пошла работать в драмтеатр и проработала там около 20 лет. Ставила уколы, делала массаж и осуществляла предрейсовый медосмотр водителей,вспоминает драматург.

Фото: архив Елены Дроковой

Работая в Драме Елена Дрокова не забыла мечту стать писателем. И в 2011 году будущий драматург поступила в Екатеринбургский Государственный театральный институт на курс Литературного творчества к Николаю Коляде. Поступать туда её сподвигла подруга — другой нижнетагильский драматург Анна Богачёва.

Богачёва сама училась у Коляды, и многое мне рассказывала. В театральный институт я поступала с поверхностным взглядом простой провинциальной зрительницы, с отсутствием вкуса. Я сразу же влюбилась в театр Коляды! Совсем другие ощущения, когда зал маленький и артисты рядом! Постепенно научилась понимать и ценить современную драматургию. Учеба в ЕГТИ для меня — пять лет счастья! Встреча с Николаем Владимировичем Колядой разделила мою жизнь на «до» и «после». От всей души хочу сказать ему спасибо! Я горжусь, что принадлежу к уральской школе драматургии,говорит Дрокова.

читка пьесы "Сказка для синьора Гоцци" в Коляда-Театре Фото: Архив Елены Дроковой

Елена Дрокова начала творить под псевдонимом Елена Киселькова, это её девичья фамилия. В 2012 году, когда девушка училась на втором курсе, ей позвонили из Москвы с предложением поставить её сказку «Зимовье зверей».

Эту сказку я отправила в электронную библиотеку пьес. И видимо её сразу там увидел режиссёр из московского театра МГИЭТ. Всё что связано с русским этносом и так далее — это их тема. И он взялся ставить мою сказку «Зимовье зверей». Для меня это было такое чудо, что я вот иду по Тагилу, кто-то звонит, а там: «Здравствуйте, Елена, я режиссёр Московского государственного историко-этнографического театра. Мы вашу сказку поставить хотим»,рассказала Елена Дрокова.

спектакль по пьесе «Зимовье зверей» Фото: сайт театра МИЭТ

В Нижнетагильской драме, где Елена тогда ещё работала фельдшером, к первому литературному успеху отнеслись довольно скептически. Ставить местного драматурга с постановкой в Москве, в Тагиле не спешили.

В драмтеатр я не могла вернуться. Боялась, что меня не будут воспринимать в другом качестве. И сама чувствовала, что не будет у меня там ощущения новизны и праздника, несмотря на мою любовь и привязанность к этому коллективу,поведала драматург.

В 2014 сказка Дроковой «Зубная фея по имени Мотя» становится финалистом международного конкурса пьес «Маленькая премьера». И в этот же время Елене приходится уйти из драматического театра.

Пришлось рассчитаться, потому что поменялись законы. Было жалко расставаться с театром. Все родные. И вообще — страшно. Не знала куда идти работать. Институт бы я закончила в 2016. Нужно было где-то два года продержаться. Работала в это время санитаркой и арендовала кабинет для массажа,говорит Елена.

После окончания института Елена Дрокова пошла в центр занятости чтобы получить работу по специальности.

Я пошла в службу занятости и мне сказали, чтобы я и дальше работала санитаркой. Мне сказали, что для них мой красный диплом ЕГТИ ничего не значит, и давали мне направления посудомойщицы в разные кафе. И я ездила, просила хозяев кафе написать, что я им не подхожу, чтобы получать пособие,поделилась Елена Дрокова.

В это же время на на фестивале «За! Текст» Елена познакомилась с дочерью писателя Виктора Драгунского Ксенией, которая тоже занимается литературой.

Драгунская отвезла мою сказку «Принцесса страны забвения» на театральную лабораторию в Улан-Удэ. Там пьесу поставили в большом театре. После этого эту же сказку поставили в соседнем Алтайском крае. Я постоянно благодарю судьбу за встречу с Ксенией Драгунской. Она много мне помогала. Благодаря ей, я побывала на разных драматургических лабораториях и фестивалях,рассказала Дрокова.

В следующем, 2017 году спектакль по пьесе Дроковой «Зимовье зверей» театра-студии «Enfant terrible» из Ульяновска был признан «Лучшим спектаклем для детей» на международном фестивале «Коляда-Plays». В это же время Елена Дрокова по-прежнему не могла найти работу в Нижнем Тагиле.

спектакль "Зимовье зверей" на "Коляда-Plays" Фото: архив Елены Дроковой

Меня позвали массажистом в центр ветеранов боевых действий. Раз меня никуда не берут я пошла туда и отработала там ровно год. И в 2018 году я попросилась в православную гимназию вести детскую театральную студию. Раньше я немного вела театральную студию на Тагилстрое. Пришлось притворяться актрисой. Я вообще все время чувствовала себя героем фильма «Поймай меня, если сможешь». Потому что была не на своем месте. Меня взяли в гимназию, но медиком. Хотя на двери у меня висела табличка «Кабинет лекаря» с портретом Чехова. Хороший знак, правда? ,вспоминает Дрокова.

Весной 2019 года Елена Дрокова узнала, что Наталья Мозжакова стала директором Нового молодёжного театра на Вагонке.

Я слышала о ней много хорошего, и поэтому попросилась. И вот. С июля я работаю здесь. Теперь у меня вместе с Новым молодежным театром новая жизнь началась. Здорово стоять у самых истоков! Коллектив пока еще срастается, но нас всех объединяет очень сильное желание изменить жизнь Вагонки, сделать ее насыщенней и интересней, подарить людям праздник! У нашего директора Наталии Владимировны Мозжаковой прекрасный вкус и чутье на хороших режиссеров и современные пьесы. Еще до открытия сезона мы провели лабораторию «Мы вместе» с детьми из детского дома. Получилась прямо какая-то невероятная история! Мы сами своими руками родили чудо! Сделали очень доброе и красивое дело. Здорово, что Наталия Владимировна это придумала,рассказала драматург.

22 ноября в Новом молодежном театре будет открытие сезона спектаклем по Даниилу Хармсу «Хармс Всёничего». На сегодняшний день Елена Дрокова написала 20 пьес. Спектакли по пьесам идут в Москве, Улан-Уде, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Пензе, Костанае. А в декабре, Новый молодёжный театр покажет спектакль по пьесе «Зубная фея по имени Мотя». Это десятая постановка Елены Дроковой. Впервые в Нижнем Тагиле.

Фото: Новый молодёжный театр