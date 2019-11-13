В свердловском полицейском главке ФСБ провела обыски

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В контрольно-методическом управлении и главном следственном управлении МВД по Свердловской области 13 ноября прошли обыски, пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Сообщается, что во время обысков был изъят ряд документов. Обыски прошли в связи с коррупционным уголовным делом. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых и официальный представитель ФСБ по региону отказались давать комментарии журналистам.
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