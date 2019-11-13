В свердловском полицейском главке ФСБ провела обыски

Сообщается, что во время обысков был изъят ряд документов. Обыски прошли в связи с коррупционным уголовным делом. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых и официальный представитель ФСБ по региону отказались давать комментарии журналистам.