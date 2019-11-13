Жительница Екатеринбурга отсудила 324 тысячи рублей за позеленевшую шубу
В Екатеринбурге женщина отсудила у брендового магазина 324 тысячи рублей за шубу, изменившую цвет, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.
Женщина купила шубу в феврале 2018 года. Перед покупкой она подписала документ о том, что мех имеет некоторые дефекты, в частности, нарушение окраски. Гарантийный срок на изделие — два месяца. Однако свердловчанка повесила шубу в шкаф и достала спустя почти год. Оказалось, что за это время на изделии появилось множество пятен зеленого цвета.
Свердловчанка обратилась в магазин с просьбой вернуть ей деньги за некачественный товар — 324 тысячи рублей. В магазине ей отказали, сославшись на то, что она подписала документ о наличии у изделия дефектов.
При рассмотрении дела в облсуде приняли во внимание, что мех имеет дефекты в области воротника и плеч. Эксперт выяснил, что такая зеленая пигментация меха связана с некачественной технологии окрашивания. Продавец при этом не упомянул, что окрас меха изделия не настоящий. Суд постановил вернуть женщине полную стоимость изделия — свыше 324 тысяч рублей.