Жительница Екатеринбурга отсудила 324 тысячи рублей за позеленевшую шубу

Женщина купила шубу в феврале 2018 года. Перед покупкой она подписала документ о том, что мех имеет некоторые дефекты, в частности, нарушение окраски. Гарантийный срок на изделие — два месяца. Однако свердловчанка повесила шубу в шкаф и достала спустя почти год. Оказалось, что за это время на изделии появилось множество пятен зеленого цвета.

Свердловчанка обратилась в магазин с просьбой вернуть ей деньги за некачественный товар — 324 тысячи рублей. В магазине ей отказали, сославшись на то, что она подписала документ о наличии у изделия дефектов.