Жительницу Екатеринбурга лишили самовольно обустроенных комнат на чердаке

Она незаконно отгородила часть технического этажа и сделала из нее трехкомнатную квартиру с санузлом.

Соседи подали на жительницу в суд, который обязал екатеринбурженку вернуть все в прежнее состояние и вывезти мебель. Решение суда женщина проигнорировала.