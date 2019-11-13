Жительницу Екатеринбурга лишили самовольно обустроенных комнат на чердаке
Сегодня, 14:28ОбществоФото: пресс-служба УФССП
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В Екатеринбурге на улице Самолетной по решению суда женщину выселили с самовольно обустроенного для жилья чердака, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Она незаконно отгородила часть технического этажа и сделала из нее трехкомнатную квартиру с санузлом.
Соседи подали на жительницу в суд, который обязал екатеринбурженку вернуть все в прежнее состояние и вывезти мебель. Решение суда женщина проигнорировала.
Когда делом занялись приставы, женщине пришлось освободить чердак и перенести оттуда всю мебель в свою однокомнатную квартиру. Также ей пришлось убрать весь строительный мусор и восстанавливать оконные проемы, чтобы вернуть чердаку прежний вид.
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