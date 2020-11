Астрологи рекомендуют некоторым знакам отпроситься с работы 14 ноября

Некоторым знакам следует быть внимательнее 14 ноября, а другим лучше отпроситься с работы.

Овен Интересный день. Попробуйте организовать коллег для выполнения совместных проектов. Начальство оценит вашу инициативность и может выписать премию. Авторитет среди работников вырастет, что благоприятно отразиться на атмосфере в коллективе. Попробуйте заняться новым для себя видом спорта. Это могут быть коньки или сноуборд. Возможно, получится таким образом найти новое хобби. В отношениях со второй половинкой потребуется проявить сдержанность. Будет раздражать каждая мелочь, что приведет к конфликтам. Телец Не лучший день для представителей знака. Не стройте планов, а действуйте по факту событий. Самое важное выполните в первой половине дня. После обеда займитесь текущей не сложной работой. Наблюдайте за состоянием здоровья. Следует обратить внимание на систему кровообращения. Посетите косметический салон или парикмахерскую. Новый стиль придаст обаяния. Не рекомендуется заниматься физическими нагрузками. Вечер лучше посвятить спокойному хобби или домашним делам. Близнецы Астрологи прогнозируют трудный день. Самые серьезные проблемы могут произойти из-за невнимательности. Постарайтесь проявлять максимальную сосредоточенность в делах, иначе повысится риск ошибок. Не работайте с деньгами и важными документами. Лучше обратить внимание на проведение встреч и переговоров. Во второй половине дня вероятны неожиданные командировки. Усталость скажется на состоянии здоровья. Есть риск обострения хронических заболеваний. В отношениях попробуйте проявить настойчивость. Ваша уверенность придется по душе второй половинке. Рак Не торопитесь в принятии решений. Постарайтесь хорошо изучить вопрос перед тем, как перейдете к активным действиям. Не лишним будет спросить совета у коллег или обратиться к информации в интернете. Спешка навредит рабочим делам и может привести к финансовым потерям. Не рекомендуется совершать незапланированные покупки. Вы можете пожалеть о них позднее, лучше займитесь планированием своего бюджета. Вечером навестите семью или дальних родственников. Лев Представителям знака следует сохранять самообладание. Вас будет легко вывести из себя, из-за чего начнутся конфликты с коллегами или начальством. Следите за своими словами. Лучше всего сосредоточиться на работе в одиночестве. Обратите внимание на сигналы организма. Обратитесь к профильному врачу по вашим проблемным местам. Вечер проведите дома. В отношениях могут неприятно удивить. Постарайтесь разобраться в ситуации прежде чем проявлять негатив в сторону партнера. Дева Отличный день для общения. Постарайтесь как можно больше уделить внимания поискам деловых партнеров и развитием старых контактов. Не исключено, что в этот день удастся заручиться поддержкой влиятельного союзника. В свободное время рекомендуется заняться самообразованием. Изучите деловую литературу или запишитесь на курсы иностранных языков. Нужная информация отлично отложится в памяти и пригодится в будущем. Вечер благоприятен для любых видов деятельности. Весы Неблагоприятный день. Потребуется быть внимательнее. Забыть выключить свет или отнести документ на подписание станут обычными явлениями, особенно утром. Во второй половине дня влияние негативных тенденций уменьшится, но бдительность следует сохранять до конца дня. Не беритесь за ответственную работу, лучше займитесь рутиной. Постарайтесь хорошо отдохнуть. Соберите друзей у себя дома или устройте отдых на природе. Скорпион Мысли и мечты будут отвлекать от рабочего процесса. Лучше всего заняться планированием и долгосрочными проектами. Не делитесь своими планами с малознакомыми людьми. Стройте деловое сотрудничество только с проверенными партнерами. Будьте осторожнее при физических нагрузках. Очень высока вероятность травмы из-за которой могут возникнуть осложнения в будущем. В отношениях со второй половинкой получится решить старый спор. Стрелец Планам не суждено сбыться в этот день. Внешние факторы постоянно будут нарушать ваш распорядок. Постарайтесь не расстраиваться, изменить происходящее будет невозможно. Лучше подстраивайтесь под события и извлекайте выгоду. Если получится сориентироваться, то не исключены удачные сделки или неожиданные проекты. Вечером могут удивить приятные новости издалека. Не исключено, что в гости решит наведаться старый знакомый. Будьте гостеприимны и проведите вечер в приятной компании. Козерог Отличный день для представителей знака. Может возникнуть множество неожиданных сюрпризов, часто – приятных. Постарайтесь не сидеть на месте и быть активнее. Проводите переговоры и заключайте сделки. Посетите бизнес-мероприятия. Вероятно, возникнут небольшие сложности с родственниками из-за вашей скрытности. Постарайтесь почаще сообщать им о своих планах. Вечером лучше собраться в кругу семьи для обсуждения общих дел и планов на будущее. Водолей В этот день будет высок творческий потенциал и сильна фантазия. Беритесь за дела, требующие необычного подхода. Там, где другие не справились получится найти решение. В свободное время можете заняться необычным развлечением. Расширяйте сферы отдыха, освойте лепку из глины. Вечером соберите друзей и организуйте мероприятие с конкурсами и играми. В отношениях можете преподнести сюрприз второй половинке. Устройте свидание в непривычной обстановке. Партнер оценит оригинальность. Рыбы Ужасный день. За рабочие вопросы лучше не браться. Возьмите отгул или отпроситесь на вторую половину дня. Если такой возможности нет - избегайте ответственных задач. Обратитесь за помощью к коллегам и деловым партнерам. Без поддержки не получится выполнить всё, что от вас требуется. Не рекомендуется заниматься физическими упражнениями или посещать фитнес-зал. Вечер проведите без шумных компаний.

