Астрологи рекомендуют некоторым знакам отпроситься с работы 14 ноября

Рак

Не торопитесь в принятии решений. Постарайтесь хорошо изучить вопрос перед тем, как перейдете к активным действиям. Не лишним будет спросить совета у коллег или обратиться к информации в интернете. Спешка навредит рабочим делам и может привести к финансовым потерям. Не рекомендуется совершать незапланированные покупки. Вы можете пожалеть о них позднее, лучше займитесь планированием своего бюджета. Вечером навестите семью или дальних родственников.