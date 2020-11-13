Авиапарк в Хабаровском крае модернизируют по просьбе Дегтярева

Врио губернатора Хабаровского края считает комплексное развитие транспортной системы региона приоритетной задачей местных властей. Хабаровский край раскинулся на большой площади. Там встречаются разнообразный рельеф и климат. Об этом пишет vostokmedia.com.
Региональное правительство не может опираться всего на одну разновидность транспорта. В сложившейся ситуации помощь от такой структуры, как ГТЛК, самой крупной лизинговой компании Российской Федерации, конечно же, способствует повышению качества жизни населения Хабаровского края. Мобильность, комфорт и безопасность людей выйдут на новый уровень, подчеркнул Дегтярёв.
По словам Михаила Полубояринова, специфичный климат региона вызывает запрос на качественную технику. Это совместная работа с властями будет интересной. Компания готова оказать поддержку в реализации потенциала «Хабаровских авиалиний».
«Государственная транспортная лизинговая компания» в качестве инструмента господдержки транспортной отрасли уделяет большое внимание работе с субъектами РФ. Организация плодотворно взаимодействует с местными чиновниками в развитии Хабаровского края и Дальнего Востока в целом, пояснил Полубояринов.
Не так давно врио губернатора Хабаровского края уже затрагивал вопрос авиасообщения. Произошло это в ходе пресс-конференции об итогах его трехмесячной работы. Тогда Дегтярёв назвал Хабаровский край одной из территорий, где удалось сохранить своего авиаперевозчика с лицензией на полеты, маршрутной сетью и стратегией развития.
На встрече обсудили вопрос реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках него в край собираются поставить технику в лизинг.
Подчеркнем, что ГТЛК уже стало серьезным заказчиком для производств региона. К примеру, на авиационном заводе Комсомольска-на-Амуре компания заказала 46 самолетов SSJ100 на сумму в 90 миллиардов рублей. Также идут работы по строительству двух грузопассажирских паромов для линии Ванино-Холмск на 10 миллиардов рублей.