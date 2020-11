Авиапарк в Хабаровском крае модернизируют по просьбе Дегтярева

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв встретился в Москве с гендиректором ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Михаилом Полубояриновым. Одной из основных тем обсуждения на рабочей встрече стал вопрос обновления парка самолетов регионального авиаперевозчика «Хабаровские авиалинии».

Врио губернатора Хабаровского края считает комплексное развитие транспортной системы региона приоритетной задачей местных властей. Хабаровский край раскинулся на большой площади. Там встречаются разнообразный рельеф и климат. Об этом пишет vostokmedia.com. Региональное правительство не может опираться всего на одну разновидность транспорта. В сложившейся ситуации помощь от такой структуры, как ГТЛК, самой крупной лизинговой компании Российской Федерации, конечно же, способствует повышению качества жизни населения Хабаровского края. Мобильность, комфорт и безопасность людей выйдут на новый уровень, подчеркнул Дегтярёв. По словам Михаила Полубояринова, специфичный климат региона вызывает запрос на качественную технику. Это совместная работа с властями будет интересной. Компания готова оказать поддержку в реализации потенциала «Хабаровских авиалиний». «Государственная транспортная лизинговая компания» в качестве инструмента господдержки транспортной отрасли уделяет большое внимание работе с субъектами РФ. Организация плодотворно взаимодействует с местными чиновниками в развитии Хабаровского края и Дальнего Востока в целом, пояснил Полубояринов. Не так давно врио губернатора Хабаровского края уже затрагивал вопрос авиасообщения. Произошло это в ходе пресс-конференции об итогах его трехмесячной работы. Тогда Дегтярёв назвал Хабаровский край одной из территорий, где удалось сохранить своего авиаперевозчика с лицензией на полеты, маршрутной сетью и стратегией развития. На встрече обсудили вопрос реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках него в край собираются поставить технику в лизинг. Подчеркнем, что ГТЛК уже стало серьезным заказчиком для производств региона. К примеру, на авиационном заводе Комсомольска-на-Амуре компания заказала 46 самолетов SSJ100 на сумму в 90 миллиардов рублей. Также идут работы по строительству двух грузопассажирских паромов для линии Ванино-Холмск на 10 миллиардов рублей.

