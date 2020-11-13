Авиапарк в Хабаровском крае модернизируют по просьбе Дегтярева

Не так давно врио губернатора Хабаровского края уже затрагивал вопрос авиасообщения. Произошло это в ходе пресс-конференции об итогах его трехмесячной работы. Тогда Дегтярёв назвал Хабаровский край одной из территорий, где удалось сохранить своего авиаперевозчика с лицензией на полеты, маршрутной сетью и стратегией развития.