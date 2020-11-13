Число безработных в Свердловской области с начала года выросло более чем в пять раз

Число безработных в Свердловской области с начала года выросло более чем в пять раз

Сегодня, 20:26ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области по сравнению с данными на начало 2020 года количество безработных увеличилось в 5,4 раза. Такую статистику предоставил департамент по труду и занятости населения.

На данный момент в Свердловской области насчитывается 119 тысяч безработных. При этом в начале года их было 22 тысячи.

Как рассказала в интервью телеканалу ОТВ замдиректора департамента Наталья Бордюгова, рост был остановлен. Она не исключила, что в ближайшее время число безработных граждан будет уменьшаться.

Этому способствует и число вакансий, которых насчитывается 43 тысячи. На начало года их количество составляло 33 тысячи.

Напомним, в России с сентября 2019 года число безработных граждан увеличилось с 665,7 тысячи человек до 3,7 миллиона.

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