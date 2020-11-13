Даня Милохин и MARUV сняли клип для сериала «Перевал Дятлова»

Напомним, этой осенью на телеканале ТНТ покажут художественный киносериал «Перевал Дятлова», основанный на реальных событиях. В нем восемь серий, две из них в октябре презентовали екатеринбургским журналистам и активистам из фонда памяти группы Дятлова.