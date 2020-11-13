Даня Милохин и MARUV сняли клип для сериала «Перевал Дятлова»

Даня Милохин и MARUV сняли клип для сериала «Перевал Дятлова»

Сегодня, 10:36ОбществоPhoto: скриншот с видео ТНТ
Популярный в TikTok блогер Даня Милохин и певица MARUV записали клип на песню «Есть только миг» для сериала «Перевал Дятлова», который выйдет на ТНТ.

Артистам на время пришлось побыть в образе советских студентов, которые отправились в Уральские горы. Их переодели в костюмы того времени и выдали атрибуты.

Когда снимали этот клип, я ходил как маленький ребенок, все время повторял: «Офигеть, что, этим пользовались тогда?»,рассказал Милохин в интервью МУЗ ТВ.

Многие пользователи в комментариях отмечают, что клип получился «шикарным» и хорошо сочетается с историей про группу Дятлова.

Video:YouTube канал ТНТ

Напомним, этой осенью на телеканале ТНТ покажут художественный киносериал «Перевал Дятлова», основанный на реальных событиях. В нем восемь серий, две из них в октябре презентовали екатеринбургским журналистам и активистам из фонда памяти группы Дятлова.

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