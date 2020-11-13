Екатеринбуржец отсудил у санатория 118 тысяч рублей за сломанную ногу

Инцидент произошел в 2019 году, мужчина поскользнулся и упал у одного из корпусов. После этого он был госпитализирован в Пермскую районную больницу с переломом ноги и разрывом связок. Потом ему сделали операцию в Уральском институте травматологии и ортопедии. Курс реабилитации мужчина проходит до сих пор.