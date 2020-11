Екатеринбуржец отсудил у санатория 118 тысяч рублей за сломанную ногу

Житель Екатеринбурга смог отсудить более 118 тысяч рублей из-за полученной травмы в санатории «Усть-Качка», который находится в Пермском крае, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в 2019 году, мужчина поскользнулся и упал у одного из корпусов. После этого он был госпитализирован в Пермскую районную больницу с переломом ноги и разрывом связок. Потом ему сделали операцию в Уральском институте травматологии и ортопедии. Курс реабилитации мужчина проходит до сих пор. В конце прошлого года пострадавший направил в адрес санатория претензию о выплате компенсации за временную утрату трудоспособности, расходов на лечение, а также компенсации морального вреда. Но администрация отказалась выплачивать ему деньги. Тогда потерпевший подал заявление в Кировский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать утраченный заработок в размере 45,9 тысяч рублей, расходы на лечение, которые составили 5 865 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей и штраф. Суд частично удовлетворил иск екатеринбуржца, однако представитель курорта не согласился и подал апелляцию в областной суд. В следующей инстанции установили, что ответчик не доказал, что Евгений получил травму не по вине курорта «Усть-Качка». Выяснилось, что территория санатория не очищалась от наледи, дорожки не посыпались песком. Свердловский областной суд оставил приговор без изменения. Теперь потерпевшему должны выплатить утраченный заработок в сумме 28 795 рублей, компенсацию морального вреда — 50 тысяч рублей, также с санатория взыскан штраф в размере 39 397 рублей. Напомним, лифтовая компания заплатила тагильчанке компенсацию за перелом ноги в Демидовской горбольнице. Женщина обратилась в суд для получения компенсации вреда, но стороны стороны заключили мировое соглашение. Лечение пострадавшей было оплачено за счет средств соцстраха. Лифтовая компания заплатила тагильчанке компенсацию за перелом ноги в горбольнице

