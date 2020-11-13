Екатеринбуржца будут судить за убийство и изнасилование 24-летней давности

Напомним, в начале ноября правоохранители из Екатеринбурга опознали педофила по фотографиям австралийского интерпола. Сотрудники МВД выявили на фото, которые выложены в 2015 году, девушку из Калининграда. С ней связались и выяснили, что в детстве она была в Екатеринбурге у бабушки. В деревне к ней пришел мужчина и совершил действия сексуального характера. Взрослым она рассказать побоялась. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил житель Екатеринбурга, родившийся в 1964 году. Он уже осужден за аналогичные преступления.