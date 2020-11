Екатеринбуржца будут судить за убийство и изнасилование 24-летней давности

Екатеринбуржец предстанет перед судом по обвинению в убийстве женщины, а также изнасиловании двух несовершеннолетних девочек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Преступление было совершено 24 года назад. В сообщении сказано, что уже было утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого жителя Нижнесергинского района 1968 года рождения. По информации следствия, в январе 1996 года обвиняемый познакомился с екатеринбурженкой. Она пригласила мужчину к себе домой. В ночь на 25 января обвиняемый утопил хозяйку жилья в ванной комнате, удерживая голову под водой, считают следователи. После этого он надругался над дочерью женщины и ее подругой. Им было 13 и 16 лет. После этого, по мнению следователей, обвиняемый их убил. В пресс-службе СУ СК по Свердловской области сообщили, что в ходе расследования в 1996 году на месте преступления и в результате исследования тел погибших были обнаружены биологические следы. В 2020 году правоохранителям удалось установить генетический профиль. При проверке по федеральной базе данных было установлено совпадение с генетическим профилем мужчины, который уже отбывал наказание в колонии. Его осудили в 2004 году за совершение ряда преступлений, в их числе убийство и изнасилование. Напомним, в начале ноября правоохранители из Екатеринбурга опознали педофила по фотографиям австралийского интерпола. Сотрудники МВД выявили на фото, которые выложены в 2015 году, девушку из Калининграда. С ней связались и выяснили, что в детстве она была в Екатеринбурге у бабушки. В деревне к ней пришел мужчина и совершил действия сексуального характера. Взрослым она рассказать побоялась. В ходе розыскных мероприятий было установлено, что преступление совершил житель Екатеринбурга, родившийся в 1964 году. Он уже осужден за аналогичные преступления. Уральского педофила опознали по фотографиям из Австралии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter