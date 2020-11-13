Эксперты: нацпроект «Демография» требует пересмотра из-за коронакризиса

Спасибо за две выплаты по 10 тысяч на детей, но этого мало. Почему только дважды? Вот кому нужно направить деньги с проекта «Демография». Ведь чаще всего самые бедные семьи это те, в которых воспитываются дети, говорит Зубаревич.