Эксперты: нацпроект «Демография» требует пересмотра из-за коронакризиса

Эксперты: нацпроект «Демография» требует пересмотра из-за коронакризиса

Сегодня, 21:41ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Эксперты считают, что национальный проект «Демография» следует пересмотреть. Об этом было заявлено на конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге.

Как пишет Znak, программа требует пересмотра в связи с пандемией коронавируса по мнению ряда специалистов.

Заместитель директора ИМЭМО РАН по научной работе Сергей Афонцев считает, что нужно перенаправить бюджетные средства на развитие пострадавших от кризиса, а не на нацпроект. По его мнению, отдача от такой траты средств будет выше.

Из проектов, которые наоборот получают слишком мало внимания со стороны властей, Афонцев отметил поддержку программы экспорта, создание рабочих мест, а также развитие малого и среднего бизнеса.

На региональном уровне данные направления пылятся в углу. Самые нужные пути развития получают меньше всего средств, считает Сергей Афонцев.

С мнением о необходимости изменений в программе «Демография» согласна профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Спасибо за две выплаты по 10 тысяч на детей, но этого мало. Почему только дважды? Вот кому нужно направить деньги с проекта «Демография». Ведь чаще всего самые бедные семьи это те, в которых воспитываются дети, говорит Зубаревич.

Напомним, осенью в рамках нацпроекта «Демография» в Свердловской области прошел конкурс «Здоровое село — территория трезвости». Победители конкурса получили денежное вознаграждение: 650 тысяч рублей за первое место, 400 тысяч рублей за второе и 250 тысяч рублей за третье. Выигранные деньги можно вложить в формирование привычек здорового образа жизни: приобрести спортинвентарь, либо обустроить спортивную площадку, уточнил Минздрав региона.

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