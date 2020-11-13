Евгений Куйвашев прокомментировал отсутствие лекарств в аптеках Свердловской области

Уверен, все эти меры, а также упрощение системы маркировки лекарств и специальная форма на сайте госуслуг для медиков, благодаря которой они могут сообщить о нехватке лекарств или медоборудования, помогут нам справиться с ситуацией,подытожил Куйвашев.