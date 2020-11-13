Евгений Куйвашев прокомментировал отсутствие лекарств в аптеках Свердловской области

Он сообщает, что периодически видит сообщения об отсутствии лекарств в аптеках и отмечает, это связано с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ и пандемией коронавируса.
В отдельных случаях лекарства пропали в аптеках и из-за того, что люди скупали их впрок, часто без назначения врача,написал Куйвашев.
Он говорит, что регион дополнительно получил из федерального бюджета 162,2 миллиона рублей на лекарства для пациентов с COVID-19, которые болеют дома, и уже закуплено большинство необходимых лекарств. Их начнут раздавать больным коронавирусом с 13 ноября.
Также губернатор пишет, что в больницах Свердловской области запаса препаратов для лечения пневмонии хватит на два месяца, а интерферонов и противовирусных средств — на один месяц.
Кроме того, мы работаем с представителями аптечных сетей и производителей лекарств. Рассчитываю, что в ближайшее время ситуация улучшится — крупные поставки по основным позициям ожидаются уже на следующей неделе,сообщил глава региона.
В частности, есть договоренность о дополнительных поставках свердловского препарата Триазаверин, на них выделят дополнительные средства из бюджета Свердловской области.
Уверен, все эти меры, а также упрощение системы маркировки лекарств и специальная форма на сайте госуслуг для медиков, благодаря которой они могут сообщить о нехватке лекарств или медоборудования, помогут нам справиться с ситуацией,подытожил Куйвашев.
Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил предприятия города принять участие в доставке лекарств на дом пациентам с COVID-19.