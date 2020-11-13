Евгений Куйвашев прокомментировал отсутствие лекарств в аптеках Свердловской области

Евгений Куйвашев прокомментировал отсутствие лекарств в аптеках Свердловской области

Сегодня, 16:01ОбществоPhoto: Instagram Евгения Куйвашева
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о мерах, которые принимаются в связи с отсутствием лекарственных средств в регионе. Об этом он написал в своем Instagram.

Он сообщает, что периодически видит сообщения об отсутствии лекарств в аптеках и отмечает, это связано с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ и пандемией коронавируса.

В отдельных случаях лекарства пропали в аптеках и из-за того, что люди скупали их впрок, часто без назначения врача,написал Куйвашев.

Он говорит, что регион дополнительно получил из федерального бюджета 162,2 миллиона рублей на лекарства для пациентов с COVID-19, которые болеют дома, и уже закуплено большинство необходимых лекарств. Их начнут раздавать больным коронавирусом с 13 ноября.

Также губернатор пишет, что в больницах Свердловской области запаса препаратов для лечения пневмонии хватит на два месяца, а интерферонов и противовирусных средств — на один месяц.

Кроме того, мы работаем с представителями аптечных сетей и производителей лекарств. Рассчитываю, что в ближайшее время ситуация улучшится — крупные поставки по основным позициям ожидаются уже на следующей неделе,сообщил глава региона.

В частности, есть договоренность о дополнительных поставках свердловского препарата Триазаверин, на них выделят дополнительные средства из бюджета Свердловской области.

Уверен, все эти меры, а также упрощение системы маркировки лекарств и специальная форма на сайте госуслуг для медиков, благодаря которой они могут сообщить о нехватке лекарств или медоборудования, помогут нам справиться с ситуацией,подытожил Куйвашев.

Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил предприятия города принять участие в доставке лекарств на дом пациентам с COVID-19.

Related news:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевлекарства
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы