Евгений Куйвашев прокомментировал отсутствие лекарств в аптеках Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о мерах, которые принимаются в связи с отсутствием лекарственных средств в регионе. Об этом он написал в своем Instagram.

Он сообщает, что периодически видит сообщения об отсутствии лекарств в аптеках и отмечает, это связано с сезонным ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ и пандемией коронавируса. В отдельных случаях лекарства пропали в аптеках и из-за того, что люди скупали их впрок, часто без назначения врача,написал Куйвашев. Он говорит, что регион дополнительно получил из федерального бюджета 162,2 миллиона рублей на лекарства для пациентов с COVID-19, которые болеют дома, и уже закуплено большинство необходимых лекарств. Их начнут раздавать больным коронавирусом с 13 ноября. Также губернатор пишет, что в больницах Свердловской области запаса препаратов для лечения пневмонии хватит на два месяца, а интерферонов и противовирусных средств — на один месяц. Кроме того, мы работаем с представителями аптечных сетей и производителей лекарств. Рассчитываю, что в ближайшее время ситуация улучшится — крупные поставки по основным позициям ожидаются уже на следующей неделе,сообщил глава региона. В частности, есть договоренность о дополнительных поставках свердловского препарата Триазаверин, на них выделят дополнительные средства из бюджета Свердловской области. Уверен, все эти меры, а также упрощение системы маркировки лекарств и специальная форма на сайте госуслуг для медиков, благодаря которой они могут сообщить о нехватке лекарств или медоборудования, помогут нам справиться с ситуацией,подытожил Куйвашев. Напомним, мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил предприятия города принять участие в доставке лекарств на дом пациентам с COVID-19. Тагильские предприятия попросят принять участие в доставке лекарств ковид-пациентам

