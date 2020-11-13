Евгений Куйвашев рассказал о продлении режима самоизоляции для пенсионеров

Евгений Куйвашев рассказал о продлении режима самоизоляции для пенсионеров

Сегодня, 16:28ОбществоPhoto: pixabay.com
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что режим самоизоляции будет продлен. Об этом он написал в своем Instagram.

В ответ на вопрос граждан о продлении режима самоизоляции, глава региона сообщил, что она действует до 23 ноября для людей старше 65 лет, а также для уральцев с хроническими заболеваниями.

А учитывая текущую эпидситуацию, которая, к сожалению, остается сложной, мы этот режим будем продлевать,написал Куйвашев.

Дело в том, что свердловчане старше 65 лет стали чаще болеть, сейчас эта категория граждан находится на третьем месте по заболеваемости. Куйвашев отметил, что с возрастом появляются и другие заболевания, часто хронические, а пожилые свердловчане болеют коронавирусом тяжелее и дольше.

И риски летального исхода, к сожалению, значительно увеличиваются,сообщил губернатор.

Он написал, что нужно максимально исключать социальные контакты для этой категории граждан.

Напомним, Евгений Куйвашев сообщил, что с 13 ноября больным коронавирусом, которые болеют дома в легкой форме начнут доставлять лекарства.

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