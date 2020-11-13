Евгений Куйвашев рассказал о продлении режима самоизоляции для пенсионеров

Дело в том, что свердловчане старше 65 лет стали чаще болеть, сейчас эта категория граждан находится на третьем месте по заболеваемости. Куйвашев отметил, что с возрастом появляются и другие заболевания, часто хронические, а пожилые свердловчане болеют коронавирусом тяжелее и дольше.