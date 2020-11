Евгений Куйвашев рассказал о продлении режима самоизоляции для пенсионеров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о том, что режим самоизоляции будет продлен. Об этом он написал в своем Instagram.

В ответ на вопрос граждан о продлении режима самоизоляции, глава региона сообщил, что она действует до 23 ноября для людей старше 65 лет, а также для уральцев с хроническими заболеваниями. А учитывая текущую эпидситуацию, которая, к сожалению, остается сложной, мы этот режим будем продлевать,написал Куйвашев. Дело в том, что свердловчане старше 65 лет стали чаще болеть, сейчас эта категория граждан находится на третьем месте по заболеваемости. Куйвашев отметил, что с возрастом появляются и другие заболевания, часто хронические, а пожилые свердловчане болеют коронавирусом тяжелее и дольше. И риски летального исхода, к сожалению, значительно увеличиваются,сообщил губернатор. Он написал, что нужно максимально исключать социальные контакты для этой категории граждан. Напомним, Евгений Куйвашев сообщил, что с 13 ноября больным коронавирусом, которые болеют дома в легкой форме начнут доставлять лекарства. Евгений Куйвашев прокомментировал отсутствие лекарств в аптеках Свердловской области

