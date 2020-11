Евгений Куйвашев учредил ежегодную премию в сфере агропромышленного комплекса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев учредил ежегодную премию имени Дмитрия Дегтярева. Об этом он написал в своем Instagram.

Он сообщил, что несмотря на сложности, сельское хозяйство в области продолжает развиваться. Регион входит в десятку лидеров страны по производству картофеля, молока и яиц. Кроме того, Свердловская область является одним из лучших регионов УрФО по производству птицы и мяса. Сегодня Куйвашев вручил ключи от новой сельхозтехники победителям областного смотра-конкурса. Губернатор сказал, что большой вклад в развитие агропромышленного комплекса региона внес Дмитрий Дегтярев. Он был главой профильного министерства на протяжении последних лет. В память о нем мы учреждаем ежегодную премию имени Дмитрия Дегтярева. Она будет вручаться лучшим преподавателям за подготовку молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты премии будут получать по 100 тысяч рублей,сообщил Куйвашев. Помимо этого, глава региона сообщил, что продолжается системная работа над улучшением жизни сельчан. Например, у нас действуют социальные выплаты на строительство жилья, а с этого года выдается «сельская ипотека» на льготных условиях,пишет губернатор. Напомним, ученые из Екатеринбурга Евгений Гусев и Валерий Черешнев награждены премией Правительства РФ в области науки и техники, соответствующее распоряжение подписал председатель Михаил Мишустин. Ученые из Екатеринбурга получили правительственную премию

