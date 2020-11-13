Евгений Куйвашев учредил ежегодную премию в сфере агропромышленного комплекса

Он сообщил, что несмотря на сложности, сельское хозяйство в области продолжает развиваться. Регион входит в десятку лидеров страны по производству картофеля, молока и яиц. Кроме того, Свердловская область является одним из лучших регионов УрФО по производству птицы и мяса. Сегодня Куйвашев вручил ключи от новой сельхозтехники победителям областного смотра-конкурса.