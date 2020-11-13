Фельдшер скорой помощи из Екатеринбурга умерла в Турции от коронавируса

Коллега рассказал, что женщина находилась на отдыхе вместе с сестрой. Ее изолировали в гостинице Турции и никуда не выпускали. Через несколько дней у погибшей появились симптомы. Когда ей стало хуже, ее отправили в больницу, подключили к аппарату ИВЛ.