Фельдшер скорой помощи из Екатеринбурга умерла в Турции от коронавируса

50-летняя фельдшер скорой помощи из Екатеринбурга перед отпуском заболела COVID-19 и умерла в Турции.

Как сообщили коллеги женщины Е1, она проработала на 3-й подстанции более 20 лет. Погибшая работала в линейной бригаде, но у одного из последних пациентов после вызова обнаружили COVID-19. Медики полагают, что от него фельдшер и заразилась. Коллега рассказал, что женщина находилась на отдыхе вместе с сестрой. Ее изолировали в гостинице Турции и никуда не выпускали. Через несколько дней у погибшей появились симптомы. Когда ей стало хуже, ее отправили в больницу, подключили к аппарату ИВЛ. У сестры закончилось время отдыха и не было денег, для того, чтобы оставаться там еще, поэтому она уехала домой. Коллега предполагает, что фельдшера могли просто отключить от аппарата ИВЛ. Напомним, 4 ноября в Екатеринбурге от коронавируса скончался 71-летний врач-гинеколог из 354-го военного клинического госпиталя Николай Красовский. Он проработал там 26 лет. В Екатеринбурге скончался заразившийся COVID-19 врач военного госпиталя

