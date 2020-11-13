Фельдшер скорой помощи из Екатеринбурга умерла в Турции от коронавируса

Как сообщили коллеги женщины Е1, она проработала на 3-й подстанции более 20 лет.
Погибшая работала в линейной бригаде, но у одного из последних пациентов после вызова обнаружили COVID-19. Медики полагают, что от него фельдшер и заразилась.
Коллега рассказал, что женщина находилась на отдыхе вместе с сестрой. Ее изолировали в гостинице Турции и никуда не выпускали. Через несколько дней у погибшей появились симптомы. Когда ей стало хуже, ее отправили в больницу, подключили к аппарату ИВЛ.
У сестры закончилось время отдыха и не было денег, для того, чтобы оставаться там еще, поэтому она уехала домой. Коллега предполагает, что фельдшера могли просто отключить от аппарата ИВЛ.
Напомним, 4 ноября в Екатеринбурге от коронавируса скончался 71-летний врач-гинеколог из 354-го военного клинического госпиталя Николай Красовский. Он проработал там 26 лет.