Главу Кировского района Екатеринбурга задержали по подозрению в крупном мошенничестве

В Екатеринбурге задержан глава Кировского района Александр Лошаков, его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (4 статьи 159 УК РФ).

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник, накануне в здании администрации провели обыски. После них Лошакова допросили и оставили под стражей. Речь идет о коррупции при заключении государственных контрактов на ремонт дорог, в последние два года подряды получала фирма, которая была близка к руководству. По версии следствия, подрядчик работы не выполнял, а средства выводились с расчетных счетов. Речь идет примерно о 20 миллионах рублей. По факту работы проводил районный ДЭУ за средства муниципалитета. Сегодня Лошакова продолжат допрашивать, будет решен вопрос о мере пресечения. Сегодня Лошакова продолжат допрашивать, будет решен вопрос о мере пресечения. Депутат Константин Киселев рассказал, что он не удивлен этой ситуации. Месяц назад он просил Лошакова выделить относительно небольшую сумму на нужды больницы, при этом глава обещал, но не выполнил. Кисилев отмечает, что нельзя «меркой Лошакова измерять всех глав районов». Лошаков дал согласие сотрудничать со следствием. Это значит, что будут признательные показания. Кроме того, есть надежда, что цепочка потянется и дальше,сообщил Кисилев. Также депутат сказал, что задержание главы одного из районов города — это шаг к добровольной отставке мэра Екатеринбурга Алескандра Высокинского. Напомним, в сентябре бывший депутат заксобрания Свердловской области Сергей Семеновых пожаловался в ФСБ на заместителя губернатора региона Сергея Бидонько. Он обвинил замглаву в коррупции. По его словам, Бидонько получает сотни тысяч рублей от бизнесмена Павла Козяева в обмен на покровительство.

