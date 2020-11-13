Главу Кировского района Екатеринбурга задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Как сообщает Znak.com со ссылкой на источник, накануне в здании администрации провели обыски. После них Лошакова допросили и оставили под стражей. Речь идет о коррупции при заключении государственных контрактов на ремонт дорог, в последние два года подряды получала фирма, которая была близка к руководству.