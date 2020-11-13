Меняли «билеты приколов» на деньги: на Урале полиция задержала криминальную пару

Мужчина и женщина ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в Екатеринбург они приехали во второй раз. До этого они посетили столицу Урала летом и недолго работали в одной из управляющих компаний. Следствие полагает, что именно там злоумышленники могли получить доступ к данным об адресах пенсионеров.