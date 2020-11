Меняли «билеты приколов» на деньги: на Урале полиция задержала криминальную пару

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали пару из Пермского края, которая обманывала пенсионеров, сообщает УМВД России по Екатеринбургу.

Они подозреваются в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники проникали в квартиры пенсионеров, представляясь работниками социальных служб. При этом они вручали пожилым людям билеты «банка приколов» и получали сдачу, либо обменивали на настоящие деньги. Мужчина и женщина ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в Екатеринбург они приехали во второй раз. До этого они посетили столицу Урала летом и недолго работали в одной из управляющих компаний. Следствие полагает, что именно там злоумышленники могли получить доступ к данным об адресах пенсионеров. По словам задержанной женщины, она приходила и представлялась социальным работником. При этом сообщала пенсионерам, что им положена социальная выплата в сумме одной тысячи рублей. В некоторых случаях разменивала ненастоящие купюры, которые не являются платежными средствами. Не настоящие деньги, двухтысячные и пятитысячные купюры. Суммы были по тысяче рублей и по четыре, рассказала задержанная. При задержании у подозреваемых изъяли тетрадь с указанием адресов и пачки поддельных"купюр», достоинством в одну, две и пять тысяч рублей. На всех банкнотах имелась надпись о том, что они не являются платежными средствами. Сейчас полицейские оценивают причиненный ущерб от действий мошенников и устанавливают, сколько пожилых граждан они обманули. По словам самих предполагаемых злоумышленников, они заходили в квартиры около 15 раз. Photo: УМВД по Екатеринбургу Напомним, у 52-летней тагильчанки мошенники похитили с банковской карты 287 тысяч рублей, представившись сотрудниками банка и полиции. Телефонные мошенники лишили тагильчанку почти 300 тысяч рублей

