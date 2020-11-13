Мэр Нижнего Тагила поделился опытом с главой Серова в реализации нацпроектов

Она была построена в 2019 году, рассчитана на 1200 школьников и соответствует высоким федеральным стандартам. В Серове сейчас тоже строится новая школа на 1275 мест. Ее планируют сдать 1 сентября 2022 года.
Сизиков при осмотре здания образовательного учреждения отметил моменты, которые можно использовать при строительстве школы в Серове. Он сказал, что в здании хорошая навигация, а это важно для детей.
Также Сизиков обратил внимание на входные группы, которые выполнены из алюминия, доводчики на дверях и цветовую гамму в помещениях.
Поразила студия, где ребята ведут школьный ютуб-канал, зарабатывают сами деньги, учатся работать на камеру, это здорово. Я это приветствую и буду тоже у себя продвигать,сказал мэр Серова.
Также Сизикову показали другие объекты строительства и благоустройства.
Пинаев впервые принимал гостей Нижнего Тагила в статусе председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области».
Напомним, Владислав Пинаев получил эту должность 22 октября. Его поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.