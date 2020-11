Мэр Нижнего Тагила поделился опытом с главой Серова в реализации нацпроектов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время визита мэра Серовского городского округа Василия Сизикова, презентовал опыт строительства новой школы на ГГМ.

Она была построена в 2019 году, рассчитана на 1200 школьников и соответствует высоким федеральным стандартам. В Серове сейчас тоже строится новая школа на 1275 мест. Ее планируют сдать 1 сентября 2022 года. Сизиков при осмотре здания образовательного учреждения отметил моменты, которые можно использовать при строительстве школы в Серове. Он сказал, что в здании хорошая навигация, а это важно для детей. Также Сизиков обратил внимание на входные группы, которые выполнены из алюминия, доводчики на дверях и цветовую гамму в помещениях. Поразила студия, где ребята ведут школьный ютуб-канал, зарабатывают сами деньги, учатся работать на камеру, это здорово. Я это приветствую и буду тоже у себя продвигать,сказал мэр Серова. Также Сизикову показали другие объекты строительства и благоустройства. Пинаев впервые принимал гостей Нижнего Тагила в статусе председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области». Напомним, Владислав Пинаев получил эту должность 22 октября. Его поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Владислав Пинаев стал главой Совета муниципальных образований Свердловской области

