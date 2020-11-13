Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в ТОП-20 публичных персон Урала

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в ТОП-20 публичных персон Урала

Сегодня, 09:22ОбществоPhoto: Администрация Нижнего Тагила
По версии портала Upmonitor, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вошел в ТОП-20 публичных персон Урала.

В октябре Пинаев занял 11 место, его упомянули в СМИ 96 раз.

Photo:upmonitor.ru

В связи с открытием многочисленных проектов благоустройства, его активно показывает федеральное телевидение. Благодаря этому градоначальник поднялся на девять пунктов. В сентябре Пинаев занимал 20 место с 94 упоминаниями в СМИ.

Напомним, по данным АПЭК, в октябре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опустился на 37 место в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации. Ранее он занимал 31 место. Исследования были проведены на основе закрытых опросов экспертов.

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