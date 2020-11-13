На Белой горе спасали застрявших на подъемнике «пострадавших»

На Белой горе спасали застрявших на подъемнике «пострадавших»

Сегодня, 13:30ОбществоPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
На горе Белой прошли учения, которые проводил МБУ «Центр защиты населения и территории города Нижний Тагил», об этом сообщается на сайте ведомства.

В учениях также принимали участие сотрудники горнолыжного комплекса «Гора Белая».

При этом были отработаны совместные действия на случай экстренных ситуаций, которые связаны с остановкой кресельного подъемника, а также эвакуацией людей с него.

Спасатели на практике отрабатывали навыки применения горного-спасательного оборудования в зимних условиях. В ходе учений, все «пострадавшие» были благополучно сняты с подъемника за положенное время.

Photo:МБУ «Центр защиты населения»

Напомним, в деревне Бродово вчера спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента извлекли тело рабочего, которого придавило трапом трала.

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