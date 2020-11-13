На Урале будут судить убийцу-педофила за преступление 24-летней давности

На Урале будут судить убийцу-педофила за преступление 24-летней давности

Сегодня, 13:11ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины 1968 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в убийстве, а также в изнасиловании несовершеннолетних.

По версии следствия, с 24 на 25 января 1996 года обвиняемый познакомился с женщиной 1958 года рождения. Она привела его к себе в квартиру на улице Луначарского в Екатеринбурге.

Мужчина сначала утопил женщину в ванной комнате, он силой удерживал ее голову под водой. Затем он прошел в комнату, где спала 16-летняя подруга дочери убитой женщины. Обвиняемый изнасиловал ее, а после задушил при помощи петли. Потом он изнасиловал и задушил 13-летнюю дочь женщины.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в 1996 году в ходе расследования уголовного дела на месте преступления и телах убитых были изъяты биологические следы. В этом году органы следствия проверили генетический профиль этих материалов. При проверке по федеральной базе данных геномной информации установили совпадение профилем мужчины 1968 года рождения.

Он был осужден в 2004 году за убийство и изнасилование, отбывал наказание в одной из ИК. Для проведения следственных мероприятий его доставили в Екатеринбург. С помощью полиграфа установили, что обвиняемый располагает информацией о деталях произошедших событий. Однако в ходе последующих допросов он отрицал свою причастность к совершенным преступлениям.

В ходе расследования были допрошены сотрудники правоохранительных органов, устанавливавшие обстоятельства совершённого в 1996 году, а также новые свидетели. Они помогли выяснить значимые для следствия данные.

Напомним, житель Екатеринбурга был приговорен к семи годам лишения свободы за изнасилование, которое он совершил в 2005 году.

Stories:
Екатеринбург
судубийствоизнасилованиеЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы