На Урале будут судить убийцу-педофила за преступление 24-летней давности

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого мужчины 1968 года рождения, сообщает пресс-служба ведомства.

Он обвиняется в убийстве, а также в изнасиловании несовершеннолетних. По версии следствия, с 24 на 25 января 1996 года обвиняемый познакомился с женщиной 1958 года рождения. Она привела его к себе в квартиру на улице Луначарского в Екатеринбурге. Мужчина сначала утопил женщину в ванной комнате, он силой удерживал ее голову под водой. Затем он прошел в комнату, где спала 16-летняя подруга дочери убитой женщины. Обвиняемый изнасиловал ее, а после задушил при помощи петли. Потом он изнасиловал и задушил 13-летнюю дочь женщины. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, в 1996 году в ходе расследования уголовного дела на месте преступления и телах убитых были изъяты биологические следы. В этом году органы следствия проверили генетический профиль этих материалов. При проверке по федеральной базе данных геномной информации установили совпадение профилем мужчины 1968 года рождения. Он был осужден в 2004 году за убийство и изнасилование, отбывал наказание в одной из ИК. Для проведения следственных мероприятий его доставили в Екатеринбург. С помощью полиграфа установили, что обвиняемый располагает информацией о деталях произошедших событий. Однако в ходе последующих допросов он отрицал свою причастность к совершенным преступлениям. В ходе расследования были допрошены сотрудники правоохранительных органов, устанавливавшие обстоятельства совершённого в 1996 году, а также новые свидетели. Они помогли выяснить значимые для следствия данные. Напомним, житель Екатеринбурга был приговорен к семи годам лишения свободы за изнасилование, которое он совершил в 2005 году. Житель Екатеринбурга осужден на семь лет за преступление 14-летней давности

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter