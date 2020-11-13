На Урале будут судить убийцу-педофила за преступление 24-летней давности

Он был осужден в 2004 году за убийство и изнасилование, отбывал наказание в одной из ИК. Для проведения следственных мероприятий его доставили в Екатеринбург. С помощью полиграфа установили, что обвиняемый располагает информацией о деталях произошедших событий. Однако в ходе последующих допросов он отрицал свою причастность к совершенным преступлениям.